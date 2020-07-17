В Минздраве заявили, что вакцинация против гриппа поможет в борьбе с COVID-19

Вакцинация против гриппа снижает количество случаев с осложненным течением коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19", - сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, вакцинация против пневмококковой инфекции также позволяет снизить вероятность внебольничных пневмоний "не только в период заболевания новой коронавирусной инфекцией, но и получить дополнительный ресурс по сохраненным жизням людей старшего поколения, сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте".

Министр также высказался за возобновление международных авиаперелетов при условии, что пассажиры будут соблюдать социальное дистанцирование и тестироваться. Против рассадки клиентов в салонах с соблюдением дистанции выступали авиакомпании: они объясняли, что так перевозки будут убыточными.