Ситуация на армяно-азербайджанской относительно стабильная

Ситуация в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы в настоящее время относительно стабильна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Ситуация полностью находится под бдительным контролем сил нашего армейского корпуса», - написала Степанян.