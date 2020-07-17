Ситуация на армяно-азербайджанской относительно стабильная
Ситуация в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы в настоящее время относительно стабильна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«Ситуация полностью находится под бдительным контролем сил нашего армейского корпуса», - написала Степанян.
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