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Азиатские индексы - 17-07-20

Азиатские индексы - 17-07-20

ТОКИО, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.32% и составил 22696.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.33% и составил 1573.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3214.13 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 25089.17 пункта.


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