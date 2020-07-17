Президент выразил поддержку и благодарность жителям Тавушской области

По поручению президента Армении Армена Саркисяна руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян провел телефонный разговор с губернатором Тавушской области Айком Чобаняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отметив серьезную озабоченность президента ситуацией в приграничной зоне, особенно тем фактом, что Азербайджан взял под прицел гражданское население армянских населенных пунктов, Эмиль Тарасян поинтересовался состоянием здоровья жителя села Чинари Арамаиса Овакимяна, который был ранен вражеским беспилотником, а также попросил передать нашим соотечественникам из приграничных районов слова благодарности и поддержки от имени президента Республики.

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян предоставил предварительную информацию об ущербе, нанесенном мирному населению и населенным пунктам в результате нападений азербайджанцев.

Руководитель аппарата президента передал готовность аппарата президента республики после уточнения данных о нанесенном ущербе обсудить возможности оказания помощи областным властям.