Омбудсмен Армении снова побеседовал с главой делегации МККК по вопросу Нарека Сардаряна

Защитник прав человека Арман Татоян вновь поговорил с главой армянской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Клэр Мейтро о Нареке Сардаряне, который оказался в Азербайджане.

«Учитывая мандат Международного комитета Красного Креста, а также договоренность с главой армянской делегации, я не могу предоставить подробности, но мы продолжим поддерживать связь с нашими партнерами по Международному комитету Красного Креста.

«Кроме того, и я лично, и мой уполномоченный представитель постоянно поддерживают связь с семьей Нарека Сардаряна», - как сообщает Арменпресс, написал Татоян на своей странице в Facebook.

В 2020 году 8-го июля, около 11:00-12:00, на пастбище административной территории общины Горайк Сюникской области Армении, граничащей с Нахиджеванской автономной республикой, без вести пропал житель села Неркин Хндзореск Сюникской области, гражданин Республики Армения Нарек Сардарян (1990 года рождения). СНБ выяснила, что Сардарян заблудился при поиске пропавшего скота и перешел на территорию Нахиджевана, где и был взят в плен.

Ереванский офис Международного комитета Красного креста сообщил, что находится в контакте с представителями соответствующих структур двух сторон по вопросу Нарека Сардаряна.