Hyundai отзовет в РФ 18,5 тысяч кроссоверов Santa Fe из-за проблем с тормозами

Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 18 563 внедорожников Santa Fe (CM) из-за возможного замыкания в антиблокировочной системе тормозов (ABS/ESC), сообщает Росстандарт.

Под отзыв подпали машины, выпущенные с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. На сайте ведомства указаны VIN-коды отзываемых машин. Отмечается, что на автомобилях может случиться короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC.

Подразделение Hyundai обещает сообщить владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им будет предложена установка комплекта реле. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В конце июня ООО "Хендэ Мотор СНГ" объявило об отзыве в РФ 47 653 автомобилей Elantra серии HD, проданных с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Причиной отзыва также назывались неполадки в цепи питания модуля ABS/ESC, которые могут привести к короткому замыканию.