Опрос: треть людей в мире говорит о равной оплате труда мужчин и женщин в их странах

Более трети (34%) жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково, однако почти половина (45%) не согласна с этим утверждением. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования холдинга "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В целом лишь треть респондентов (34%) во всем мире считают, что мужчины и женщины в их стране получают одинаковую заработную плату. Чаще других о равноправии в данном вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%). Жители России показали близкий к среднему по миру результат (34%)", - говорится в исследовании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным опроса, в США точно такая же доля респондентов (34%) считает, что граждане получают одинаковую оплату труда вне зависимости от пола. Самая низкая доля согласных, что труд мужчин и женщин оплачивается одинаково, зафиксирована в Бразилии (19%), Германии (18%) и Южной Корее (13%).

Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7,1 тыс. респондентов, представляющих разные социально-демографические группы.