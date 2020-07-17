Президент Арцаха произвел новые кадровые назначения

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 июля подписал указ, согласно которому досрочно приостановлены полномочия заместителя председателя Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Аркадия Согомоняна в соответствии с его заявлением и в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, по утвержденному президентом решению правительства, Аркадий Согомонян назначен первым заместителем министра труда, по социальным и жилищным вопросам.

Согласно другому указу, подписанному главой государства в тот же день, Геворк Григорян назначен заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции со сроком пребывания в должности до 12 июля 2026 года.