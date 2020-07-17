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Президент Арцаха произвел новые кадровые назначения

Президент Арцаха произвел новые кадровые назначения

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 июля подписал указ, согласно которому досрочно приостановлены полномочия заместителя председателя Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Аркадия Согомоняна в соответствии с его заявлением и в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, по утвержденному президентом решению правительства, Аркадий Согомонян назначен первым заместителем министра труда, по социальным и жилищным вопросам.

Согласно другому указу, подписанному главой государства в тот же день, Геворк Григорян назначен заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции со сроком пребывания в должности до 12 июля 2026 года.


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