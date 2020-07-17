Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Совбезом РФ

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - отметил он.

В совещании приняли участие спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.