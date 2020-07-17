Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

МИД Индии призвал принять все возможные меры для сохранения мира на армяно- азербайджанской границе

МИД Индии призвал принять все возможные меры для сохранения мира на армяно- азербайджанской границе

Пресс-секретарь МИД Индии Анураг Шривастава прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Арменпресс представляет комментарий пресс-секретаря МИД Индии:

«Мы следили за тревожными новостями о перестрелке на армяно-азербайджанской границе с 12 по 13 июля. Индия обеспокоена этой ситуацией, которая представляет угрозу для регионального мира и безопасности.

Мы призываем стороны проявить сдержанность и принять все возможные меры для сохранения мира на границе. Индия считает, что длительное решение конфликта может быть достигнуто только мирным путем посредством дипломатических переговоров.

В этой связи мы поддерживаем продолжающиеся усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации