Азербайджан не сможет заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки: Пашинян

Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда. Она не сможет сломить решимость нашего народа и заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коснувшись возникших вследствие пандемии коронавируса трудностей, Пашинян отметил, что более чем очевидно, что необходимым условием для успешной борьбы против пандемии и вызванного ею экономического кризиса является сохранение мира и прекращение вооруженных конфликтов.

«В этой связи не могу не затронуть жизненно важную для нас и для сохранения стабильности в нашем регионе тему.

Как вам известно, Азербайджан игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе, отраженные в Совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета от 14 апреля, и заявлении Генерального секретаря ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении. Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана», - сказал Пашинян.

Премьер сообщил, что, к несчастью, провокации продолжаются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации.

«Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда. Она не сможет сломить решимость нашего народа и заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Силового решения конфликта не существует и нет никакой альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», - подчеркнул Пашинян.