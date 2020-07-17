Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Находящийся с рабочим визитом в Беларуси премьер-министр Никол Пашинян в Минске принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызстан Кубатбек Боронов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

После протокольной церемонии фотографирования сначала состоялось заседание межправительственного совета в узком, затем и в расширенном составе.

Премьер-министр в своем выступлении, в частности, отметил:

“Уважаемые главы правительств,

Уважаемые члены делегаций,

Хочу начать со слов благодарности в адрес премьер-министра Республики Беларусь Романа Александровича Головченко за организацию сегодняшнего заседания, за теплый прием и гостеприимство.

Так как это первое заседание Евразийского экономического совета с участием Романа Александровича и Кубатбека Айылчиевича, то пользуясь случаем, хочу поздравить обоих коллег с назначением на посты премьер-министров, соответственно, Республики Беларусь и Республики Кыргызстан, и пожелать обоим удачи и достижения всех намеченных целей в вашей важной и ответственной работе.

Дорогие друзья,

Это наше первое очное заседание после продолжительной паузы, возникшей по причине пандемии коронавируса. В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить, что наш Союз с честью выдержал это испытание. Он доказал свою жизнеспособность в кризисных ситуациях и показал насколько важную роль он играет в жизни наших стран. Ни на секунду не прерывала свою деятельность Комиссия. А проводимые в режиме видеоконференций заседания Совета комиссии, Межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета, не только предоставили нам возможность для обмена информацией по состоянию дел в наших странах, но и позволили продолжить обсуждения вопросов и принятия решений, имеющих принципиальное значение для будущего нашей интеграции.

Наше сотрудничество в рамках Союза не было бы столь эффективным, если бы оно не опиралось на той крепкой дружбе, которая существует между всеми нашими странами и народами. Для меня особенно важно отметить тот высокий уровень сотрудничества и взаимопомощи, который мы в эти дни ощутили со стороны всех без исключения наших партнеров по Союзу. Хочу отдельно выразить благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Алексею Оверчуку за оперативное реагирование на все проблемы, в частности, связанные с бесперебойной транспортной связью Армении с Российской Федерацией. Это имело стратегически важное значение для нашей экономики.

В этом же контексте не могу не отметить работу авиакомпании “Белавиа”. На протяжении всех этих месяцев она продолжала осуществлять регулярные рейсы в Армению, несмотря на то, что все остальные авиакомпании приостановили свою деятельность в Армении.

Дорогие друзья,

Эпидемиологическая ситуация в Армении остается сложной, несмотря на некоторые обнадеживающие цифры, которые появились в последние дни в нашей статистике. Пандемия действительно негативно повлияла на все стороны нашей жизни. Она ударила по нашей экономике и социальной сфере. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами. Беспрецедентную нагрузку испытывает система здравоохранения.

Сегодня эти трудности, в той или иной мере, испытывают все без исключения страны мира. Более чем очевидно, что необходимым условием для успешной борьбы против пандемии и вызванного ею экономического кризиса является сохранение мира и прекращение вооруженных конфликтов.

В этой связи не могу не затронуть жизненно важную для нас и для сохранения стабильности в нашем регионе тему.

Как вам известно, Азербайджан игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе, отраженные в Совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета от 14 апреля, и заявлении Генерального секретаря ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении. Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана.

К несчастью, провокации продолжаются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации.

Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда. Она не сможет сломить решимость нашего народа и заставить нас пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Силового решения конфликта не существует и нет никакой альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона.

Дорогие друзья,

Ситуация у нас настолько накалена, что я не мог в своей речи не затронуть эту жизненно важную для нас тему.

По повестке сегодняшнего заседания хотел бы остановиться на следующих вопросах:

В начале, хотел бы выразить общее удовлетворение работой, проделанной по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, что отражено в докладе. Надеемся на ускорение дальнейшей конструктивной работы в этом направлении на основе взаимопонимания и уважения интересов всех государств-членов Союза. Среди актуальных задач данной программы отмечены переход к рыночным механизмам ценообразования и установление тарифов (цен) на услуги по транспортировке газа на общем рынке. Уверены, что применение этих принципов является необходимым условием для реализации целей по формированию единого рынка газа.

Хотел бы также выразить наше мнение относительно вопросов по картам развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического пространства. Считаем целесообразным вовлечение в Карту развития агроиндустрии крупных проектов, предполагающих межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции, а также проектов, направленных на разработку и внедрение инновационных технологических решений.

Что касается Карты индустриализации Евразийского экономического союза, то она может стать механизмом дополнительного стимулирования кооперационного сотрудничества и способствовать реализации совместных импортозамещающих проектов, а также оценке потенциала отраслей промышленности Союза. Разработка карты индустриализации позволит также более эффективно использовать производственные ресурсы в каждом из государств-членов Союза и поможет поддержать предприятия стран ЕАЭС, работающие в кооперации с предприятиями других государств-членов.

Из вопросов повестки дня нашего заседания хотел бы также подчеркнуть важность мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Заканчивая свое выступление, хотел бы акцентировать особое внимание на проблему продовольственной безопасности ЕАЭС. Отмечу, что вопросы продовольственной безопасности всегда были в центре нашего внимания, и, насколько мне известно в рамках ЕАЭС уже была проведена определенная предварительная работа в этом направлении. Более того в Стратегии 2025 мы договорились разработать “Общие принципы и подходы к продовольственной безопасности стран ЕАЭС”. Однако в условиях пандемии, решение данной проблемы приобрело особую актуальность и поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю поручить Комиссии совместно со Странами разработать и представить Доктрину (Концепцию) продовольственной безопасности ЕАЭС.

На этом позвольте завершить свое выступление.

Благодарю вас за внимание и в заключении хочу напомнить, что Армения выражала готовность и подтверждает свое желание организовать проведение следующего очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване, в октябре этого года.

Спасибо”.

В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.

В частности, были затронуты ход реализации “Соглашения о маркировке товаров” и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в странах Союза.

Обсуждены также проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС, карта развития агроиндустрии и карта индустриализации ЕАЭС.

Последние два проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по ЕАЭС при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга.

В ходе заседание в расширенном составе главы правительств государств-членов ЕАЭС подписали также протоколы заседания и документы о принятых решениях.