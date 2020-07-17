Курдская община осудила агрессию Азербайджана в отношении Армении

Курдская община Армении выступила с заявлением, осудив агрессию Азербайджана в отношении Армении. «Арменпресс» представляет заявление курдской общины Армении․

“12 июля азербайджанская армия совершила широкомасштабную диверсию на государственной границе Армении, есть жертвы с обеих сторон. С первого же дня агрессии турецкие власти распространили заявление о том, что Турция поддерживает Азербайджан и всегда будет рядом с ним. Турецкие власти таким же образом открыто заявляют, что нужно уничтожать курдов и каждый день все с большим размахом совершают геноцид в отношении курдов.

Мы осуждаем это заявление турецкого государства и агрессию Азербайджана на государственной границе Армении, и выражаем свою поддержку армянскому народу, мы всегда будем рядом с ним”.