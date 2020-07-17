Руководящий состав полиции почтил память погибших полицейских

17 июля начальник полиции Ваге Казарян и руководящий состав полиции посетили полк патрульно-постовой службы полиции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает полиция Армении․

“17 июля 2016 года группа вооруженных лиц ворвалась на территорию полка патрульно-постовой службы полиции. В результате были убиты, ранены и захвачены полицейские. 17 июля начальник полиции Ваге Казарян и руководство полиции посетили полк патрульной службы полиции.

После церемонии поминовения высокопоставленные сотрудники полиции и родственники погибших возложили цветы к Мемориалу памяти полковника полиции Артура Ванояна, лейтенанта Юрия Тепаносяна и старшего лейтенанта полиции Гагика Мкртчяна, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Вечная слава всем полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей”, - говорится в заявлении полиции.