Желание и преданность сборной важнее самих футбольных качеств: Капаррос

Главному тренеру национальной сборной Армении по футболу Хоакину Капарросу понравилась преданность футболистов национальной сборной своей команде.

Как передает «Арменпресс», отвечая на вопросы журналистов и говоря о приглашенном в национальную команду Армении Соломоне Удо, Капаррос отметил, что он следил за игрой этого футболиста и предложил федерации пригласить Удо в сборную. По мнению специалиста, желание и преданность команде важнее самих футбольных качеств. По его словам, новую конкурентоспособность сборной придаст еще один приглашенный футболист. Тренерский штаб не собирается игнорировать ни одного армянского футболиста и готов дать возможность любому, если найдет, что он достоен играть в составе сборной.

“Я беседовал с 19 - 20 футболистами национальной команды. Меня приятно удивила преданность всех ребят, и они выразили желание и дальше выступать за сборную”, - сказал он.

Капаррос отказался говорить о Лукасе Селараяне, Хорене Байрамяне, Аршаке Коряне и других, так как пока ничего окончательно не известно.

“Возможно, что члены молодежной команды сыграют в сборной, но очень важно, чтобы у них был игровой опыт. Молодые люди должны играть, нужно допускать ошибки, а если у них нет игрового опыта, они просто пропадают. Тренеры других возрастных сборных Армении выполняют хорошую работу”, - сказал испанский тренер.

Коснувшись предстоящих товарищеских матчей сборной Армении (Албания, Кувейт.), Капаррос сказал, что в этих товарищеских матчах на поле будут те футболисты, которые до этого не часто получали возможность продемонстрировать свои способности.

Подготовила Варвара Айрапетян