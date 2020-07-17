Офис МККК занимается вопросом оказавшегося в Азербайджане Нарека Сардаряна

Ереванский офис Международного комитета Красного креста находится в контакте с представителями соответствующих структур двух сторон по вопросу оказавшегося в Азербайджане 30-летнего жителя Неркин Хндзореска Нарека Сардаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала ответственная по коммуникационным программам Армянского офиса Международного комитета Красного креста Зара Аматуни.

“По этому вопросу мы смогли связаться с представителями соответствующих структур обеих стран. Мы находимся на связи и с семьей этого человека”, - сказала Аматуни.

Она также отметил, что пока рано говорить о встрече с Нареком Сардаряном, из дальнейших развитий станет ясно.

В 2020 году 8-го июля, около 11: 00 - 12: 00, на пастбище административной территории общины Горайк Сюникской области Армении, граничащей с Нахиджеванской автономной республикой, без вести пропал житель села Неркин Хндзореск Сюникской области, 1990 года рождения. гражданин Республики Армения Нарек Сардарян. СНБ выяснила, что Сардарян заблудился при поиске пропавшего скота и перешел на территорию Нахиджевана, где и был взят в плен.

Сардарян характеризуется как патриот, спокойный и трудолюбивый человек, у него никогда не было проблем с органами местного самоуправления и правоохранительными органами. У Сардаряна есть семья и несовершеннолетние дети, о которых он заботился. В настоящее время предпринимаются соответствующие меры по возвращению Нарека Сардаряна в Армению.