Стартует конкурс-фестиваль “За семью горами ...”

15:39, 17 Հուլիս, 2020

С целью изучения, сохранения и популяризации общинного культурного наследия с 15 июля по 26 сентября будет проведен конкурс-фестиваль “За семью горами ...”, в котором могут принять участие граждане Армении, достигшие 13 лет.

Как передает «Арменпресс», инициативу осуществляют музей Ованеса Туманяна и Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников.

В беседе с нами замдиректора музея Ованеса Туманяна Ашот Арутюнян сказал, что в селах и городах Армении создаются группы исследователей, которые выбирают тот или иной памятник и проводят исследования. “Исследования согласно регламенту конкурса-фестиваля должны быть научными, и специализированная комиссия выберет лучшие исследования, которые представляются в разных номинациях”, - представил Арутюнян.

Участники фестиваля могут провести исследования в своем родном населенном пункте, выбрав объект культурного наследия, неизвестный широкой общественности. Во всех городах и селах Армении есть не очень известные памятники, разрушенные или полуразрушенные церкви, хачкары, крепости и т.д.

По словам замдиректора музея, в условиях чрезвычайного положения формат и тема конкурса-фестиваля позволяют общение участников на онлайн-площадке. 26 сентября будут подведены итоги исследований, будут определены номинации и станут известны имена победителей. Тогда, исходя из ситуации, мы решим, как вручать призы. Будет ли только объявление победителей и доставка денежных призов, или будет организовано красивое мероприятие, в ходе которого мы и вручим все призы”, - сказал он.

Для ознакомления с правилами участия, для заполнения заявки необходимо активировать ссылки:

Регламент конкурса-фестиваля

Заявка на личное участие

Заявка на групповое участие

Анжела Амбарцумян