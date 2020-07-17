Умерла французская балерина Зизи Жанмер

Французская балерина и эстрадная певица Зизи Жанмер умерла в пятницу в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на ее семью.

"Мадам Валентин Пети с глубокой печалью сообщает о смерти ее матери мадам Зизи Жанмер 17 июля 2020 года. Она тихо ушла от нас в своем доме в Швейцарии", - сообщила дочь Жанмер в коммюнике, переданном агентству через адвоката.

Балерина, чье полное настоящее имя Рене Марсель Жанмер, родилась 29 апреля 1924 года в Париже. В 1933 года поступила в балетную школу при Парижской опере, где познакомилась с Роланом Пети, который в будущем основал труппу "Балет Парижа" в театре Мариньи, в котором Жанмер стала прима-балериной.

Среди наиболее ярких балетных работ Жанмер - роль Кармен в постановке Пети в 1949 году. В 1954-м Пети и Жанмер поженились. С 1954 года она также выступала как певица мюзик-холла, играла в кино.