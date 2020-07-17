Правительство выделило Гюмри сумму на обеспечение питания изолированных граждан

Правительство Армении перечислило мэрии Гюмри 4 млн драмов для обеспечения изолированных граждан с симптомами COVID-19 пакетами с продуктами питания. Об этом на заседании Совета старейшин 17 июля заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян.

На сегодняшний день в области показания на домашнюю самоизоляцию имеют 987 граждан, у 305 из них диагноз COVID-19, контроль осуществляется первичным звеном здоровья.

Как сообщает областная администрация Ширака, по состоянию на 11:30 17 июля в инфекционной больнице Гюмри проходят лечение 70 жителей Ширакской области.

С 1 марта по сей день в медучреждениях Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 6 298 заборов проб, с 12 мая по 16 июля в Гюмри проведено 5 944 заборов проб, 16 июля было подтверждено 26 новых случаев COVID-19.

Выздоровели и выписались из больниц 378 жителей Ширакской области. 47 пациентов перевезены в столицу.

Арменуи Мхоян