Вардан Минасян ушел с поста главного тренера клуба “Арарат-Армения”

15 июля завершился контракт между Варданом Минасяном и клубом “Арарат-Армения”, стороны приняли совместное решение не продлевать срок его действия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Вардан Минасян возглавлял команду с 2018-го года. Под руководством тренера “Арарат-Армения” провела 69 матчей, одержала 41 победу, зарегистрировала 14 ничьих и потерпела 14 поражений.

За два года работы Вардана Минасяна команда дважды становилась чемпионом Армении, один раз обладателем Суперкубка и впервые в истории армянского футбола вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы.

“Завершилась моя двухлетняя совместная работа с “Арарат-Арменией”. За это время мы смогли дважды стать чемпионом Армении, один раз выигрывали Суперкубок, и, конечно, добились успехов и в еврокубках. Хочу поблагодарить владельца клуба, весь персонал, болельщиков и, конечно, футболистов команды за успешную работу. Желаю клубу новых успехов”, - сказал Вардан Минасян.

Подготовила Варвара Айрапетян