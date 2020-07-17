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Япония не будет вводить режим ЧС, несмотря на рост числа заражений коронавирусом

Япония не будет вводить режим ЧС, несмотря на рост числа заражений коронавирусом

Правительство Японии не намерено вновь вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на тенденцию к росту числа случаев заражения коронавирусом в ряде регионов страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Рост числа заражений продолжается в первую очередь в Токио. Это происходит в том числе из-за активного тестирования тех, кто по работе связан с клубами и питейными заведениями (значительная часть новых случаев выявлена среди работников и посетителей таких заведений - прим. ТАСС). Около 80% новых случаев фиксируется среди молодых людей. Рост числа пациентов в больницах заметен, однако людей в тяжелом состоянии мало, поэтому мы считаем, что нынешняя ситуация не требует повторного введения режима ЧС", - сказал он.

В четверг в Японии был зафиксирован рекордный за три месяца суточный прирост числа заражений коронавирусом (624). Предыдущие рекорды - 644 и 720 - были установлены 10 и 11 апреля соответственно. При этом в Токио второй день подряд врачи выявляют максимальное число заражений за все время пандемии. Помимо столицы аналогичная ситуация складывается в соседних с ней префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в западной Осаке.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 24 тысячи. Число летальных исходов составляет 998.


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