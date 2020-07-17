Япония не будет вводить режим ЧС, несмотря на рост числа заражений коронавирусом

Правительство Японии не намерено вновь вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на тенденцию к росту числа случаев заражения коронавирусом в ряде регионов страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Рост числа заражений продолжается в первую очередь в Токио. Это происходит в том числе из-за активного тестирования тех, кто по работе связан с клубами и питейными заведениями (значительная часть новых случаев выявлена среди работников и посетителей таких заведений - прим. ТАСС). Около 80% новых случаев фиксируется среди молодых людей. Рост числа пациентов в больницах заметен, однако людей в тяжелом состоянии мало, поэтому мы считаем, что нынешняя ситуация не требует повторного введения режима ЧС", - сказал он.

В четверг в Японии был зафиксирован рекордный за три месяца суточный прирост числа заражений коронавирусом (624). Предыдущие рекорды - 644 и 720 - были установлены 10 и 11 апреля соответственно. При этом в Токио второй день подряд врачи выявляют максимальное число заражений за все время пандемии. Помимо столицы аналогичная ситуация складывается в соседних с ней префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в западной Осаке.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 24 тысячи. Число летальных исходов составляет 998.