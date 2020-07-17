Азербайджан использует свое гражданское население в качестве щита: статья из австрийского СМИ

Австрийская новостная платформа APA опубликовала статью о ситуации на армяно-азербайджанской границе. «Арменпресс» представляет эту статью.

“В результате азербайджанской агрессии с 12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, что обусловлено нарушениями режима прекращения огня со стороны Азербайджана. 12 июня в районе 12:30 Вооруженные Силы Азербайджана предприняли провокационные действия на армяно-азербайджанской границе, совершив попытку на военной машине нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину, вернулись на свои позиции. Через час азербайджанская сторона, ударив по армянской позиции из минометов, перешла в наступление, и вновь была отброшена. Следует отметить, что мишенью азербайджанских вооруженных сил была боевая позиция ВС Армении на территории суверенной Республики Армения, и предпринятые Азербайджаном шаги являются откровенной агрессией в отношении территории Армении. Как суверенное государство, Республика Армения имеет полное право защищать как свою территорию, так и боевые позиции на своей территории.

13 и 14 июля азербайджанская сторона продолжила и расширила свои провокационные действия на северо-восточной армяно-азербайджанской границе, обстреливая несколько сел Тавушской области, используя беспилотники, минометы диаметром 83 мм и 120 мм, артиллерию и танковые орудия.

Несмотря на договоренности, достигнутые усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, азербайджанская сторона, обстреливая город Берд и гражданские инфраструктуры, продолжает нарушать режим прекращения огня. В результате обстрелов были повреждены некоторые гражданские инфраструктуры, в том числе и завод по ежедневному производству 300.000 медицинских масок для борьбы с COVID-19, детский сад, автомобиль Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

В последние годы Азербайджан последовательно вел политику, направленную на сохранение напряженной ситуации на разных участках армяно-азербайджанской границы, постепенно расширяя географические границы этой напряженности и постоянно пытаясь укреплять свои боевые позиции, пытаясь держать под прямым прицелом приграничные села и города Армении.

Как и прежде, Азербайджан свои артиллерийские соединения, которые бомбят армянские населенные пункты, размещает непосредственно в азербайджанских населенных пунктах, тем самым используя гражданское население в качестве щита, в случае возможной ответной реакции.

Касаясь причин обострения ситуации, премьер-министр Армении сказал, что руководство Азербайджана вместо того, чтобы призывать собственный народ соблюдать правила безопасности здравоохранения, выступало с призывами к войне. Видимо им кажется, что антиармянство - лучший способ борьбы с коронавирусом.

Все это обусловлено трудностями, с которыми столкнулась диктаторская администрация Азербайджана: отсутствие инакомыслия и свободной прессы, политзаключенные, безрезультатная борьба против COVID-19, падение цен на нефть. Очевидно, что здравоохранительные и экономические события, происходящие в последнее время во внутриполитической жизни Азербайджана, перестановки, которые происходят в различных структурах государственного управления, в том числе и аресты в МИД, создали внутренние политические вызовы. В очередной раз Азербайджан с целью отвлечения внимания населения от внутренних проблем страны использует карабахский конфликт и пытается осуществить внутреннюю консолидацию вокруг образа внешнего врага.

Оборонное ведомство и политическое руководство Азербайджана по разным поводам преподносят эти провокационные действия как важные достижения и военную победу над Арменией, подчеркивая ярко выраженной военной риторикой, что при первой же необходимости они могут применить военную силу в направлении военных и гражданских инфраструктур Армении.

В стиле военно-политического руководства Азербайджана выделяется очевидное пренебрежение человеческими жизнями. Об этом свидетельствует и то, что Азербайджан так и не прислушался к призыву генерального секретаря ООН объявить глобальное перемирие во время пандемии. Руководство Азербайджана вместо призыва к своему народу соблюдать правила безопасности здоровья выступает с воинственными призывами и действиями.

Вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня и призыву генерального секретаря ООН к установлению перемирия, Азербайджан не только продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации, но и, к сожалению, осуществляет их.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян строго осудил провокационные действия азербайджанских ВС, отметив, что военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации.

Считаем важным подчеркнуть, что Армения, твердо защищая свои границы и свое население, выступает с позиций ослабления напряженности. Но любая попытка, направленная против Республики Армения, получит адекватный ответ. Армения всегда призывала решать все проблемы мирным и переговорным путем, это единственный залог установления долгосрочного и стабильного мира в регионе”.