Рустам Бадасян обсудил с послом России вопросы развития сотрудничества

Министр юстиции Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Рустам Бадасян приветствовал посла в Министерстве юстиции, поздравил с результатами всероссийского референдума по конституционным реформам и выразил благодарность за содействие Армении в борьбе с COVID-19.

Посол Копыркин поблагодарил за приглашение на встречу и отметил важность сохранения и укрепления диалога с Министерством юстиции. В ходе встречи были обсуждены и направления конституционных изменений, предусмотренных в Армении, которые внедряются в судебной и антикоррупционной сфере, реформы, которые предстоит осуществить, возможности сотрудничества в этом контексте.

Министр Бадасян отметил значение повышения активности сотрудничества в сфере юстиции.