Пол Маккартни записывает новый мини-альбом с Ринго Старром

Пол Маккартни рассказал о недавней работе в студии с Ринго Старром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает NME.

Два участника легендарной четверки вместе подготовили новую версию песни "A Beautiful Night" Маккартни, которая выйдет одновременно с переизданием его альбома "Flaming Pie” 1997 года.

Благодаря Старру появится также музыкальный клип на "A Beautiful Night” и новый мини-альбом с этим треком.

"Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles", — рассказал Маккартни.

Он также уточнил, что ему не особенно нравился тот вариант "A Beautiful Night", который он записал несколько лет назад, и ему давно хотелось его переделать.

"Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады", — добавил музыкант.

В результате они немного поменяли оригинальное исполнение, но не смогли остановиться и продолжили играть вместе в студии.

Сэр Пол намерен выпустить 31 июля свою архивную коллекцию, в которую войдут 32 бонусных трека и 128-страничная книга с ранее не публиковавшимися фотографиями Линды Маккартни.