Глава Евросовета призвал лидеров ЕС проявить мужество и согласовать бюджет на саммите

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления экономики ЕС после пандемии на саммите в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом он заявил в пятницу журналистам по прибытии на саммит.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит подчеркнула, что ЕС сможет выйти из пандемии коронавируса более сильным, если главам государств и правительств сообщества удастся согласовать бюджет и меры по поддержке экономики.

Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану ЕС в €1,074 трлн и Фонду восстановления экономики после пандемии в €750 млрд. Планы восстановления ЕС, подготовленные Еврокомиссией, предусматривают приоритетные госдотации "зеленым" и цифровым отраслям экономики ЕС, остальное будут финансировать по остаточному принципу.

По последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году ЕС ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.