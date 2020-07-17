Жизни раненого жителя села Чинари уже ничего не угрожает

У 48-летнего раненого жителя села Чинари Арамаиса Овакимяна наблюдается положительная динамика, и его жизни ничего не угрожает.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Арамаис Овакимян был ранен 16 июля в результате удара с боевого беспилотника противника.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позднее азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел той же позиции из 82-мм минометов и танковых орудий. Утром 13 июля после двух-трех часов перерыва противник вновь возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции.

В ночь на 14 июля с боевых позиций ВС Армении было замечено движение танка противника, которое было пресечено огнем с армянской стороны. С 13 июля противник обстреливает населенные пункты Республики Армения. Азербайджанские вооруженные силы в направлении населенного пункта Чинари из миномета калибра 82 мм выпустили 7 снарядов и 3 из миномета калибра 120 мм. Противник ударным БПЛА атаковал гражданские объекты общины Берд. В направлении Берда Азербайджан выпустил также и три снаряда “Града”. Погибли 4 военнослужащих ВС Армении, 10 ранены. С 00:15 15 июля на северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы сохранялось относительное спокойствие, однако в ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.

Мишенью были также и села Неркин Кармирахпюр, Чинари, Тавуш и город Берд. 16 июля в результате удара с боевого беспилотника Азербайджана был ранен житель села Чинари. Ночью азербайджанская сторона стреляла не только на том участке Тавуша, где в последние дни шли военные действия, но и по всей протяженности границы Тавуша, на участке Гегаркуника, а также на нахиджеванском участке, однако напряженность значительно снизилась.