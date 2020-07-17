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Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике

Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике

Полиция разогнала акцию протеста в городе Бехбехане на юго-западе Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу руководитель местных сил правопорядка Мохаммад Азизи.

По его словам, "небольшое число жителей Бехбехана после призыва" собралось в четверг вечером на одной из площадей города, чтобы выразить протест в связи с текущей экономической ситуацией в стране.

"Сначала полиция попыталась уговорить людей разойтись, однако они не этого не сделали, начав выкрикивать вероломные лозунги, именно поэтому полиция их разогнала сама", - сообщил Азизи агентству IRNA.

Он добавил, что обошлось без материального ущерба и без пострадавших, а в данный момент в городе спокойно.

Тем не менее, появляются сообщения о перебоях с интернетом в юго-западной части страны, где расположен Бехбехан.


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