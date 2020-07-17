Вакцинация против COVID 19 не будет обязательной: Гаяне Саакян

В мире насчитывается уже более 200 возможных вакцин против COVID 19, часть из которых находится на этапе ранних клинических испытаний, две из них уже на третьем этапе.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, руководитель Национальной программы иммунопрофилактики Гаяне Саакян отметила, что после завершения третьего этапа создатели пойдут на лицензирование, а затем получат разрешение на массовое применение.

“Сегодня третий этап прошли созданная Китаем вакцина и совместная вакцина Великобритании и Италии. Есть вакцины, которые завершили второй этап испытаний и с сентября начнут третий. Если мы сможем приобрести вакцину, уже имеющую разрешение на массовое применение, то вакцинация не будет обязательной для всех, будут определены группы риска, которым она и будет предложена”, - сказала Гаяне Саакян.

По ее словам, сегодня во всем мире спрос на вакцины против коронавируса достаточно высок, и трудно сказать, что Армении до конца года удастся ее приобрести. Хотя ведутся переговоры как с производителями, так и с глобальными организациями, однако по ее словам, это довольно сложный процесс.