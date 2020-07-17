Армен Саркисян встретился с руководителями ряда ИТ-компаний

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителями ряда компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие председатель Союза работодателей информационных и коммуникационных технологий, генеральный директор ООО “Юникомп” Армен Балдрян, генеральный директор ЗАО “ВиваСелл-МТС” Ральф Йирикян, директор ЗАО “Синопсис Армения” Овик Мусаелян, директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян, директор ООО “Онэкс” Самвел Мартиросян и директор Союза работодателей информационных и коммуникационных технологий Эдуард Мусаелян.

Руководители компаний коснулись влияния пандемии COVID-19 на сферу, перспективы развития этой сферы, являющейся приоритетной для страны, а также качественного образования, предоставления льгот, современных направлений управления данными, кибербезопасности. Они также отметили важность сотрудничества в рамках президентских инициатив, касающихся развития технологий, а также конференции “Silicon Mountains”, организуемой Союзом работодателей информационных и коммуникационных технологий.

Президент Саркисян отметил, что сфера имеет большой потенциал развития, который нужно правильно использовать для достижения успеха. Президент предложил посмотреть на меняющийся мир другими глазами, понять тенденции и направления развития и попытаться позиционировать по-новому. В частности, обращаясь к обсужденной на встрече теме безопасности данных, президент Саркисян отметил, что она является ценным направлением. “Мир меняется, и роль данных также меняется, становясь настолько доминантной, что превращается в такое же ценное сырье, как нефть. Это также возможность, которую мы можем развивать в Армении”, - представил Саркисян.

Президент отметил, что именно на это и направлена президентская инициатива ATOM. Он согласился с участниками встречи, что основой развития сферы является качественное образование: “Если мы не повысим нашу образовательную систему до уровня международного качества - строгой дисциплины, требовательности, то будет очень сложно”.

Президент республики отметил также важность проблемы надлежащего представления потенциала и возможностей Армении за рубежом, для чего в нашей стране есть необходимость в соответствующей Группе быстрого реагирования. Президент также отметил важность сотрудничества в рамках международных мероприятий, организуемых по инициативе президентского института.

На встрече обсуждалось и возможное сотрудничество в рамках форума “Silicon Mountains, организуемого “Армянским саммитом мыслей” и Союзом работодателей информационных и коммуникационных технологий, также планируемого осенью форума “Горассис-Китай”, предстоящего в будущем году в Ереване фестиваля науки, астрономии, музыки и искусства “STARMUS”, в который будет включен и компонент, посвященный технологиям, искусственному интеллекту.

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