Владимир Кармиршалян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Андорре

Указом президента Армении Армена Саркисяна Владимир Кармиршалян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Княжестве Андорра.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Испании Владимир Кармиршалян назначен по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армении в Княжестве Андорра (резиденция в Мадриде).