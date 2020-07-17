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Владимир Кармиршалян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Андорре

Владимир Кармиршалян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Андорре

Указом президента Армении Армена Саркисяна Владимир Кармиршалян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Княжестве Андорра.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции,

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Испании Владимир Кармиршалян назначен по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики  Армении в Княжестве Андорра (резиденция в Мадриде).


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