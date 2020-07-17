Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Системы противовоздушной обороны САР в четверг вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Звуки, которые были слышны вечером, - это результат работы ПВО в городе Саламия при отражении атаки беспилотников", - пишет агентство.

Выясняется, откуда были отправлены БПЛА, и их принадлежность.