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Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Системы противовоздушной обороны САР в четверг вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Звуки, которые были слышны вечером, - это результат работы ПВО в городе Саламия при отражении атаки беспилотников", - пишет агентство.

Выясняется, откуда были отправлены БПЛА, и их принадлежность.


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