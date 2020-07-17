Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
12:59, 17 Июль, 2020
Системы противовоздушной обороны САР в четверг вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Звуки, которые были слышны вечером, - это результат работы ПВО в городе Саламия при отражении атаки беспилотников", - пишет агентство.
Выясняется, откуда были отправлены БПЛА, и их принадлежность.
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