Заявления Турции способствовали обострению ситуации на армяно-азербайджанской границе: Тоганян

Чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Вардан Тоганян в беседе с российским медиахолдингом “РБК” представил причины обострения ситуации на государственной границе Армения-Азербайджан. Как сообщает «Арменпресс», Тоганян отметил, что обострению на армяно-азербайджанской границе предшествовал ряд заявлений Баку, которые готовили общественность страны к возможным военным действиям.

“Особенно последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное 6 июля, которое, по сути, означало выход Баку из переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта”, - сказал посол.

6 июля в интервью азербайджанским телеканалам Алиев сказал, что на самом деле не ведется переговоров по карабахскому конфликту. Он также подверг критике Минскую группу ОБСЕ за ее пассивность.

“Фактически, Азербайджан обвинил сопредседателей в недееспособности, заявил, что международное право не действует, и что международное право для них - оружие, сила, нужно полагаться на вооруженные силы”, - сказал Тоганян.

По мнению посла, тому, что мы видим за последние дни (требования о немедленном начале войны во время акции протеста в Баку 14 июля и др.), способствовала официальная риторика.

“Этому, конечно, способствовали и заявления соседней Турции”, - сказал он.

Посол отметил, что после 12 июля на Южном Кавказе сформировались новые геополитические реалии.

“Некоторые страны, включая Россию, содействуют идее установления прочного и долгосрочного мира и стабильности в регионе, а Турция, которая является членом Минской группы ОБСЕ, односторонне и безоговорочно поддерживает военные действия Азербайджана, поддерживает агрессию, угрожает Армении и предлагает Азербайджану помощь своих вооруженных сил. Это на самом деле подталкивает к тому, что может серьезно подорвать систему безопасности в регионе. Это те реалии, которые, на мой взгляд, способствовали ... возобновлению военных действий”, - сказал Тоганян.

По словам посла, Ереван доволен позицией России в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Россия призывает к немедленному прекращению огня, что очень важно. И мы высоко ценим роль России как посредника, как страны, которая внесла и вносит свой вклад в политическое урегулирование этого конфликта”, - представил посол.