В Пентагоне подтвердили слова президента США Дональда Трампа об испытаниях гиперзвуковой ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

Появление "величайшего вооружения в истории", создание "супер-пупер" ракеты, американский лидер анонсировал в мае. Тогда не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

"На самом деле он (Трамп – ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты – ред.) превышала в 17 раз скорость звука", - цитирует РИА Новости слова представителя Пентагона.

В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.

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