Всемирный совет церквей призывает прекратить эскалацию конфликта

В связи с развязанными Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе военными действиями, артобстрелом мирных населенных пунктов и разжиганием напряженности 16 июля действующий генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) Отец Иоанн Саука выступил с заявлением.

Как сообщает Арменпресс, совет призывает срочно прекратить обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе, которое в воскресенье, 12 июля, унесло жизни как минимум 16 человек и привело к дестабилизации, угрожая перерасти в широкомасштабный конфликт.

“ВСЦ глубоко обеспокоен получаемыми докладами, согласно которым в результате взаимных артобстрелов пострадали гражданские лица и важные гражданские инфраструктуры, включая завод Тавушской области Армении, производящий персональные медицинские защитные средства.

В ситуации пандемии COVID-19, которая повлияла и на Армению и Азербайджан, ВСЦ призывает обе стороны следовать призыву генерального секретаря ООН ко всеобщему перемирию, все необходимые средства направить на борьбу с пандемией. Армения выразила готовность следовать всеобщему перемирию, однако ВСЦ с болью констатирует, что Азербайджан не следует этому призыву”, - говорится в заявлении ВСЦ.

Действующий генсек ВСЦ коснулся также посреднической миссии ОБСЕ и усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвав стороны возобновить дипломатические усилия для разрешения конфликта между двумя народами.

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Святая Армянская Апостольская церковь имеет своих постоянных представителей в руководящих органах организации - в центральных и исполнительных комиссиях, в важнейшей богословской комиссии “Вера и порядок”, в комитетах по образованию и экуменическому воспитанию, Евангелию и пропаганде, межрелигиозному диалогу и др.