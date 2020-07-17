Ваграм Кажоян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении на Филиппинах
12:18, 17 Июль, 2020
Указом президента Армении Армена Саркисяна Ваграм Кажоян назначен по совместительству чрезвычайным и полномочным послом Армении в Филиппинах (резиденция в Ханое).
“Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Ваграм КАЖОЯН по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Филиппины (резиденция в Ханое)”, - говорится в указе президента.
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