Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Ваграм Кажоян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении на Филиппинах

Ваграм Кажоян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении на Филиппинах

Указом президента Армении Армена Саркисяна Ваграм Кажоян назначен по совместительству чрезвычайным и полномочным послом Армении в Филиппинах (резиденция в Ханое).

“Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Ваграм КАЖОЯН по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Филиппины (резиденция в Ханое)”, - говорится в указе президента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации