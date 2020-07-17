Ваграм Кажоян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении на Филиппинах

Указом президента Армении Армена Саркисяна Ваграм Кажоян назначен по совместительству чрезвычайным и полномочным послом Армении в Филиппинах (резиденция в Ханое).

“Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Ваграм КАЖОЯН по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Филиппины (резиденция в Ханое)”, - говорится в указе президента.