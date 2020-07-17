Асмик Толмаджян назначена чрезвычайным и полномочным послом Армении в Монако

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Асмик Толмаджян по совместительству назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Княжестве Монако (резиденция в Париже).

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян назначена по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армении в Княжестве Монако (резиденция в Париже)”, - отмечается в указе президента Армении.