Асмик Толмаджян назначена чрезвычайным и полномочным послом Армении в Монако
12:09, 17 Июль, 2020
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Асмик Толмаджян по совместительству назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Княжестве Монако (резиденция в Париже).
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции
Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян назначена по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армении в Княжестве Монако (резиденция в Париже)”, - отмечается в указе президента Армении.
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