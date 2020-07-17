В Минске началось заседание Межправительственного совета ЕАЭС

В столице Беларуси Минске началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, в котором принимает участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает Арменпресс, повестка заседания насыщена, планируется, что главы правительств стран-членов ЕАЭС обсудят вопросы, касающиеся ряда сфер.

Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по профилактике распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний на территории стран союза.

Также планируется заслушать доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности Союза, в том числе о ходе устранения барьеров во взаимной торговле государств-членов, формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года и о дальнейшем развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.

За заседанием Евразийского межправительственного совета в узком составе последует заседание в расширенном составе.

В заседании межправительственного совета ЕАЭС в Минске принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В заседании примет участие также и премьер-министр Молдовы, имеющей статус наблюдателя в ЕАЭС, Ион Кику.

Норайр Шогикян