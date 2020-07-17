Южная Корея выступила за межпарламентские переговоры с КНДР

Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок выступил с инициативой проведения переговоров с Верховным народным собранием (ВНС) КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

"Хозяевами судьбы Корейского полуострова должны быть Южная Корея и КНДР. В качестве первого шага к этой цели я официально предлагаю представителю ВНС КНДР провести межкорейские парламентские переговоры", - цитирует агентство речь Пак Бён Сока в Национальном собрании по случаю 72-й годовщины принятия Конституции Республики Корея. Как пояснил спикер южнокорейского парламента, он готов "открыто обсудить отношения между Югом и Севером в любое время и в любом месте".

Кроме того, Пак Бён Сок указал, что хотел бы провести консультации с КНДР по таким вопросам, как сотрудничество в сферах профилактики заболеваний, здравоохранения, сельского хозяйства и лесных ресурсов, а также обсудить процесс соединения железнодорожных сетей двух стран.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими общественными организациями. Затем Генштаб ВС КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей.