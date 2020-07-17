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Турция представляет угрозу региональной безопасности: Лилит Макунц

Турция представляет угрозу региональной безопасности: Лилит Макунц

На фоне событий последних дней на армяно-азербайджанской государственной границе Турция, своими заявлениями, приветствующими и даже поощряющими азербайджанскую военную агрессию, в очередной раз доказывает, что она является угрозой региональной безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.

“Этот стиль действий Турции не должен оставаться безответным со стороны международного сообщества, поскольку ставится под вопрос как наша, так и вся региональная стабильность. Мы по всем каналам парламентской дипломатии обращаем внимание на эти риски и ожидаем, что для международных партнеров сохранение региональной стабильности также будет абсолютным приоритетом”, - написала Макунц.


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