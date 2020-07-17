Шаварш Кочарян не считает, что политика Азербайджана изменится с уходом Мамедъярова

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян не считает, что после ухода экс-министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова политика Азербайджана изменится. Как передает Арменпресс, об этом Кочарян сказал в беседе с журналистами в Минске.

“Я не думаю, что политика государства меняется с изменением личности. К сожалению, до сих пор Азербайджан был деструктивен, посмотрим, как будет после этого”, - сказал Кочарян.

Говоря об отставке Мамедъярова, замминистра иностранных дел выразил мнение, что эта проблема внутренняя, а не внешняя, которая может перерасти даже в смену президента Азербайджана.

“Я думаю, что эта проблема не внешняя, а внутренняя. В Азербайджане происходят кадровые изменения, такое впечатление, что эти изменения имеют далеко идущие цели, вплоть до смены президента”, - отметил Шаварш Кочарян.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил с поста министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, занимающего этот пост с 2004 года. На пост главы МИД назначен Джейхун Байрамов.

Норайр Шогикян