Уровень воды в водохранилище китайской ГЭС превысил норму на 12 метров

Уровень воды в водохранилище крупнейшей в мире китайской ГЭС "Санься" на реке Янцзы превысил критическую отметку на 12 метров из-за непрекращающихся проливных дождей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

ГЭС "Санься" - крупнейший гидроэнергетический комплекс в мире, расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 ГВт. С мест, подлежавших затоплению, были переселены около 1,4 миллиона жителей.

"К 10.00 (5.00 мск) пятницы скорость поступления воды в водохранилище "Санься" достигла 32,2 тысячи кубометров в секунду, уровень в воды достиг 157,11 метра, что на 12 метров превышает допустимую норму", - пишет агентство со ссылкой на министерство водных ресурсов.

Как сообщает Синьхуа, ГЭС "Санься" работает на грани своих возможностей с суммарной генерирующей мощностью 22,5 миллиона киловатт из-за повышения уровня воды в водохранилище еще со среды.