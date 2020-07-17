Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Президент Арцаха подписал Закон “Об объявлении амнистии по уголовным делам”

Президент Арцаха подписал Закон “Об объявлении амнистии по уголовным делам”

Президент Араик Арутюнян подписал Закон Республики Арцах “Об объявлении амнистии по уголовным делам”. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

16 июля Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло во втором чтении Закон “Об объявлении амнистии по уголовным делам”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации