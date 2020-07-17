Президент Арцаха подписал Закон “Об объявлении амнистии по уголовным делам”

Президент Араик Арутюнян подписал Закон Республики Арцах “Об объявлении амнистии по уголовным делам”. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

16 июля Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло во втором чтении Закон “Об объявлении амнистии по уголовным делам”.