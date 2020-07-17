В Армении подтверждено 442 новых случая COVID-19: выздоровели 561 человек, скончались 13

В Армении по положению на 17 июля подтверждено 34 001 случаев COVID-19, из которых 22 492 - вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 692 пациента. Всего было проведено 143 114 тестов.

Выявлено 442 новых случаев заражения, 561 пациент выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 620 летальных исходов (увеличились на 13).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 56, 53, 51, 64, 76, 84, 79, 68, 49, 62 и 83 лет и женщины 70, 73 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 8 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 197.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Анна Григорян