Кардашьян выразила поддержку Армении по поводу напряженности на армяно- азербайджанской границе

Известная телезвезда Ким Кардашьян, по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе, в очередной раз выразила свою поддержку Армении. На своей странице в Интстаграм она призвала обратиться к Сенату и к Палате представителей с просьбой поддержать Армению.

Как передает «Арменпресс», в разделе “стори” Инстаграма она написала: “Несмотря на продолжающееся глобальное перемирие, Азербайджан нарушил призыв ООН к всемирному перемирию и напал на Армению. В Армении мишенью стали гражданские инфраструктуры, и теперь Азербайджан угрожает нанести удар по Армянской АЭС”.

Она отметила, что Конгресс США на следующей неделе проголосует за законопроект О внесении изменений в Закон “О национальной обороне”, он о запрете на военную помощь Азербайджану, которая может быть использована против Армении.

“Международное сообщество должно вмешаться, использовать политические и дипломатические средства, чтобы предотвратить излишнюю напряженность и потери человеческих жизней. Я рядом со своими соотечественниками и молюсь за тех, кто находится на границе”, - написала Кардашьян.

Она призвала к мирному разрешению ситуации.

“Прошу Вас призвать Ваших сенаторов и представителей поддержать Армению”, - заключила телезвезда.

Анна Григорян