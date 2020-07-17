Instagram объявила о запуске новой функции для упрощения онлайн-покупок

Популярная социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая значительно упрощает процесс совершения покупок через интернет. Новый сервис, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг на ее сайте, получил название Instagram Shop, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Благодаря этой функции пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта, а также приобретать понравившиеся товары. В Instagram Shop, как указывается в пресс-релизе, будут, например, представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

В настоящее время сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. Для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов, в социальной сети существует специальный значок, показывающий, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения. Уже к концу этого года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационную панель, чтобы пользователи могли перейти за покупками с помощью всего одного клика.