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Министр иностранных дел Канады призвал уважать режим прекращения огня

Министр иностранных дел Канады призвал уважать режим прекращения огня

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань распространил заявление по поводу ситуации последних дней на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

“Канада обеспокоена насилием на армяно-азербайджанской границе. Вместе с Минской группой ОБСЕ Канада решительно призывает к обеим сторонам не прибегать к применению силы, уважать режим прекращения огня и защищать своих граждан. Разрешение этого конфликта должно учитывать Хельсинкский заключительный акт, в частности, принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения”, - говорится в заявлении.


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