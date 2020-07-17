Царящие в мире антитурецкие настроения могут быть адресованы и Азербайджану: Шаан Гантаарян

По подстрекательству Турции Баку последовательно хочет перенести статус линии соприкосновения с границы Арцаха на государственную границу Армении с Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил главный редактор газеты “Аздак” Шаан Гантаарян, комментируя официальную реакцию Турции на действия, зафиксированные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.

“Это, в свою очередь, нацелено на изменение формата посреднической миссии или перевода из ОБСЕ на другую платформу.

В нагнетании напряженности на государственной границе есть также и определенная тенденция к лишению смысла договора о режиме прекращения огня 1994 года, поскольку трехсторонний договор касался, в основном, линии соприкосновения Арцах-Азербайджан”, - сказал Гантаарян.

По мнению главного редактора газеты “Аздак”, следует заметить, что член Минской группы ОБСЕ Анкара, выступая с подобной риторикой, по сути противоречит основополагающим принципам этой организации безопасности.

Формула “Одна нация - два государства”, которую выдвигают и Баку, и Анкара, позволит царящие в мире антитурецкие настроения в дальнейшем адресовать и Азербайджану. Чем больше Баку и Анкара будут отождествляться подобными официальными заявлениями, тем больше будет международных заявлений, подчеркивающих агрессию Азербайджана. И вместе с этим и заявления, подчеркивающие приоритет принципа права Арцаха на самоопределение”, - отметил Шаан Гантаарян.