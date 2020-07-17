В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

Общее число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило 1 млн человек и достигло 1 003 832. Как сообщает в пятницу индийское министерство здравоохранения, число заболевших выросло за сутки на рекордные 34 956.

Нынешний суточный рекорд числа заболевших стал в стране вторым подряд и восьмым за последние девять дней. Накануне было зафиксировано 32 695 новых инфицированных, в среду - 29 429 новых заболевших, в минувший понедельник рекордом стали 28 701 инфицированных, в воскресенье - 28 637, в субботу - 27 114, в прошлую пятницу сообщалось о 26 506 заразившихся, а в прошлый четверг - о 24 879, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Минздрава Индии, число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло за прошедшие сутки на 687 и достигло 25 602. В больницах страны проходят лечение 342 473 пациента, выздоровели 635 757 человек.