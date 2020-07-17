Азербайджан распространяет ложные слухи о потерях с армянской стороны: заявление МО

Азербайджан распространяет ложную информацию о потерях с армянской стороны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Уважаемые пользователи, с раннего утра противник начал распространять очередную дезинформацию. Сообщение о том, что ситуация на границе напряженная и армянская сторона несет потери, не соответствует действительности. Уважаемые граждане, Министерство обороны не имеет никакого отношения к этому сообщению, это очередная ложная дезинформация противника. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации противника”, - говорится в сообщении Министерства обороны.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позднее азербайджанская сторона вновь возобновила обстрел той же позиции из 82-мм минометов и танковых орудий. Утром 13 июля после двух-трех часов перерыва противник вновь возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции.

В ночь на 14 июля с боевых позиций ВС Армении было замечено движение танка противника, которое было пресечено огнем с армянской стороны. С 13 июля противник обстреливает населенные пункты Республики Армения. Азербайджанские вооруженные силы в направлении населенного пункта Чинари из миномета калибра 82 мм выпустили 7 снарядов и 3 из миномета калибра 120 мм. Противник ударным БПЛА атаковал гражданские объекты общины Берд. В направлении Берда Азербайджан выпустил также и три снаряда “Града”. С 00:15 15 июля на северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы сохранялось относительное спокойствие, однако в ночь 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Мишенью были также и села Неркин Кармирахпюр, Чинари, Тавуш и город Берд. 16 июля в результате удара боевого беспилотника Азербайджана был ранен житель села Чинари.