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Председатель Следственного комитета Армении выехал в Тавушскую область

Председатель Следственного комитета Армении выехал в Тавушскую область

Для организации предварительного следствия по 30 уголовным делам, возбужденным в Следственном комитете Республики Армения по фактам грубейшего нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня, нарушения Женевских конвенций, норм международного гуманитарного права, обстрела мирного населения тяжелой артиллерийской техникой, минометами и другими видами оружия и осмотра мест, пострадавших в результате обстрела, в Тавушскую область Армении выехал председатель Следственного комитета Айк Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Проведен осмотр мест событий, сотрудникам 6-го гарнизонного следственного отдела Главного военного следственного управления и областного следственного управления Тавуша даны конкретные поручения.

 


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